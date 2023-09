Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 104,80 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 104,80 CHF abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 104,64 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 283.760 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 10,30 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.08.2023 auf bis zu 102,78 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,93 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 120,50 CHF aus.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,90 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie höher: Nestlé übernimmt Mehrheit an Schokoladenmarke Kopenhagen

Europäischer Aktienmarkt im Wandel: Diese Branchen könnten sich jetzt lohnen

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Nestlé-Investition eingebracht