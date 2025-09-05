Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 75,05 CHF.

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 75,05 CHF nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 74,92 CHF. Bei 75,15 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 475.821 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 04.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 7,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,31 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

