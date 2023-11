Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 99,45 CHF.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 99,45 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 99,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 99,22 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.242 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,49 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2023 Kursverluste bis auf 97,09 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 2,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,73 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,84 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Börse Zürich in Rot: SLI notiert letztendlich im Minus

SPI aktuell: SPI beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Schwache Performance in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus