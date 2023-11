Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 98,94 CHF.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 98,94 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 98,85 CHF ab. Bei 99,22 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 413.387 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,84 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,09 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,09 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,73 CHF.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,84 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Börse Zürich in Rot: SLI notiert letztendlich im Minus

SPI aktuell: SPI beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Schwache Performance in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus