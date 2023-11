Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 99,15 CHF abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 99,15 CHF. Bei 98,66 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 99,22 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 997.561 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 17,84 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (97,09 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,08 Prozent.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 117,73 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nestlé.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,84 CHF je Aktie belaufen.

