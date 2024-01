Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 97,75 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 97,75 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,73 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 98,35 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 519.730 Nestlé-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 16,34 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2023 Kursverluste bis auf 96,12 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,33 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,84 CHF je Nestlé-Aktie.

