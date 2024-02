Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Vormittag nach

Nestlé im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 97,57 CHF nach.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 97,57 CHF ab. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 97,52 CHF. Bei 97,91 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 196.406 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 26.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 19,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 94,42 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 3,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 2,95 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 113,36 CHF aus.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 22.02.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 5,75 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

