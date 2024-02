Fokus auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Nachmittag auf rotes Terrain

09.02.24 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 95,65 CHF.

Werbung

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 95,65 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 95,58 CHF. Bei 97,91 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.396.753 Nestlé-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). 22,15 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 94,42 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach unten. Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,95 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,36 CHF je Nestlé-Aktie an. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025. Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 5,75 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Verluste Angespannte Stimmung in Zürich: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück Donnerstagshandel in Zürich: SPI beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com