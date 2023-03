Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit Kursplus

Das Papier von Nestlé konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 105,68 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 105,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 105,72 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 119.045 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,12 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.04.2022 erreicht. Gewinne von 16,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 2,19 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 122,00 CHF angegeben.

Nestlé veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.089,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.089,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 vorlegen. Am 25.07.2024 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,86 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

