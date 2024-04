Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 93,48 CHF.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 93,48 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 94,18 CHF. Bei 93,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 907.141 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,99 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 29.02.2024 Kursverluste bis auf 91,01 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 2,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,17 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,59 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,98 CHF je Aktie belaufen.

