Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Mittag ab

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 82,81 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 82,81 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 82,39 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,39 CHF. Zuletzt wechselten 2.569.375 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,09 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,80 CHF.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,54 CHF je Aktie.

