Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kurs der Nestlé

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 78,30 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr bei 78,30 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 78,66 CHF zu. Bei 78,05 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 78,51 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 657.814 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,08 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,82 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 7,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,50 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Nestlé-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Nestlé die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,36 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Juni 2025: Experten empfehlen Nestlé-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nestlé von vor 5 Jahren bedeutet

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor 3 Jahren eingebracht