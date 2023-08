Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Mittwochvormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 104,32 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 104,32 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 104,32 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,96 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 53.583 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,56 CHF an. Gewinne von 12,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 0,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 119,64 CHF.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,93 CHF je Nestlé-Aktie.

