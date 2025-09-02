Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 74,54 CHF nach.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 74,54 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 74,46 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 74,51 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 87.263 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,90 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 6,22 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,31 CHF.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Nestlé die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 10 Jahren verdient

Nestlé-Aktie fällt: CEO Freixe nach Beziehung mit Mitarbeiterin entlassen

Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im August mehrheitlich zum Kauf