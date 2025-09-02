Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 74,54 CHF nach.
Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 74,54 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 74,46 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 74,51 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 87.263 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,90 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 6,22 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,31 CHF.
Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Nestlé die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
