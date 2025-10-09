Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 75,05 CHF nach oben.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 75,05 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 75,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 74,72 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 928.263 Nestlé-Aktien.

Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,08 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,31 CHF an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,33 CHF je Aktie belaufen.

