Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 98,98 CHF an der Tafel.

Bei der Nestlé-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 98,98 CHF. Bei 99,11 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,88 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,08 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 50.927 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 116,84 CHF. Gewinne von 18,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2023 auf bis zu 97,09 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 1,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 117,73 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,84 CHF je Aktie aus.

