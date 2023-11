Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 99,92 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 99,92 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 99,99 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 99,08 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 397.817 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,93 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,09 CHF. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,83 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 117,73 CHF angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,84 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

