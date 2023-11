Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 99,92 CHF.

Das Papier von Nestlé konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 99,92 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,16 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,08 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 789.321 Nestlé-Aktien.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 16,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,09 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 2,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,73 CHF für die Nestlé-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,84 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Börse Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen

SPI-Handel aktuell: Börsianer lassen SPI schlussendlich steigen

Gewinne in Zürich: SMI schlussendlich im Plus