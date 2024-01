Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Mittwochvormittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 98,56 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 98,56 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 98,50 CHF. Mit einem Wert von 98,56 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 155.644 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2023 bei 96,12 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 2,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,33 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,84 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SIX-Handel: SLI beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Handel in Zürich: SPI letztendlich mit grünem Vorzeichen

Pluszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus