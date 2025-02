Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Nestlé im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Mit einem Wert von 77,46 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 77,46 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,94 CHF aus. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 77,36 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 77,72 CHF. Bisher wurden heute 987.281 Nestlé-Aktien gehandelt.

Bei 100,18 CHF markierte der Titel am 21.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 29,33 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 5,99 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,03 CHF je Nestlé-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Nestlé.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,61 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

