Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Vormittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 93,92 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 93,92 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 93,98 CHF zu. Bei 93,78 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 85.206 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 24,40 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,01 CHF am 29.02.2024. Abschläge von 3,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,59 CHF an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,98 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Dienstagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende in Rot

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende schwächer

Dienstagshandel in Zürich: SMI fällt schlussendlich