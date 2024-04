Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittwochmittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 93,48 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 93,48 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,06 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,46 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,78 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 452.846 Nestlé-Aktien.

Bei 116,84 CHF erreichte der Titel am 26.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,99 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,01 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 2,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,17 CHF belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,59 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,98 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Dienstagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende in Rot

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende schwächer

Dienstagshandel in Zürich: SMI fällt schlussendlich