Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 85,41 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 85,41 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,43 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,01 CHF. Zuletzt wechselten 611.533 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF an. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 13,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 85,80 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,54 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren angefallen

Börse Zürich: SMI am Freitagnachmittag unter Druck

SLI-Handel aktuell: Deutlicher Rückschlag für den SLI