Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 94,10 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 94,10 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,70 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 306.993 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2023 markierte das Papier bei 115,86 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 23,12 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.04.2024 Kursverluste bis auf 89,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 5,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,17 CHF ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,59 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.

