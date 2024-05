Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé macht am Freitagnachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 94,92 CHF.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 94,92 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,94 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.795.554 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 115,86 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 22,06 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.04.2024 Kursverluste bis auf 89,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,17 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,00 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 110,59 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nestlé die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,98 CHF je Nestlé-Aktie.

