Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag fester

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 105,20 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 105,20 CHF. Bei 105,36 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 105,04 CHF. Zuletzt wechselten 68.981 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 118,70 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 11,37 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,42 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 1,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 121,27 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,97 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

