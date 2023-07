Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zieht am Montagnachmittag an

Blick auf Nestlé-Kurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 106,04 CHF.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 106,04 CHF. Bei 106,14 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,04 CHF. Zuletzt wechselten 771.593 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (118,70 CHF) erklomm das Papier am 30.07.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,94 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 103,42 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,27 CHF an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,97 CHF fest.

