Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 73,89 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 73,89 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 74,02 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,84 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 383.536 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,27 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 82,31 CHF angegeben.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,32 CHF im Jahr 2025 aus.

