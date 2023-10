Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 102,32 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 102,32 CHF. Bei 102,42 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 96.756 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 14,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 98,36 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 119,64 CHF je Nestlé-Aktie an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,90 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

