Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag stärker

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 102,50 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 102,50 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,54 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 388.586 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,36 CHF. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 4,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 119,64 CHF an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,90 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

