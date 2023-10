Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé macht am Nachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 102,96 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 102,96 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 103,16 CHF. Mit einem Wert von 102,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 915.347 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 13,48 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,36 CHF am 06.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 119,64 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,90 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

