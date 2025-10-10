Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Mittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 75,54 CHF.
Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 75,54 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 75,72 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,71 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 932.206 Nestlé-Aktien.
Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 17,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,90 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,47 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,08 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,01 CHF.
Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,33 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
