Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 99,92 CHF.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 99,92 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,06 CHF an. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 99,76 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,95 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.691 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (97,09 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 2,83 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,73 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,84 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SLI-Handel aktuell: SLI steigt zum Handelsende

Börse Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Gewinnen

Donnerstagshandel in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus