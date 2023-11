Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 99,47 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 99,47 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 99,45 CHF nach. Bei 99,95 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 729.806 Nestlé-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 14,87 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,09 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 2,39 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,73 CHF an.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,84 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

