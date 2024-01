Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 98,10 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie notierte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 98,10 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,91 CHF nach. Bei 98,06 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.954 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,10 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,12 CHF am 20.12.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,36 CHF je Nestlé-Aktie an.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nestlé.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,84 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

