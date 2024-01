Aktienkurs im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit negativen Vorzeichen

11.01.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 97,74 CHF.

Um 11:49 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 97,74 CHF ab. Bei 97,64 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 98,06 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 379.557 Nestlé-Aktien den Besitzer. Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 16,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 96,12 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 1,66 Prozent wieder erreichen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 113,36 CHF. Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025. In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,84 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Schwacher Wochentag in Zürich: SLI liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus Handel in Zürich: SPI fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück Gewinne in Zürich: Anleger lassen SMI schlussendlich steigen

