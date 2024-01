Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Nestlé-Kurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 97,19 CHF abwärts.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 97,19 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,05 CHF nach. Mit einem Wert von 98,06 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.132.736 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 116,84 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 16,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,12 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 1,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,36 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.238,00 CHF gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,84 CHF im Jahr 2023 aus.

