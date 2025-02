Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Vormittag zu

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 77,66 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 77,66 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,88 CHF an. Bei 77,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.754 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,18 CHF. 29,00 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Mit Abgaben von 6,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,03 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 85,00 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 12.02.2026 präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,61 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

