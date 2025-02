Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zieht am Dienstagmittag an

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 77,96 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 77,96 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,06 CHF. Bei 77,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 621.563 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,18 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,03 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 4,61 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

