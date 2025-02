Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 78,20 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 78,20 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 78,38 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.475.508 Nestlé-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2024 auf bis zu 100,18 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,82 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 85,00 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Nestlé die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

