Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Nachmittag

Kurs der Nestlé

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 94,08 CHF.

Um 15:52 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 94,08 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 94,42 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,25 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.047.651 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,19 Prozent. Am 29.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,01 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 3,26 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,17 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,30 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,98 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SLI aktuell: SLI zum Ende des Freitagshandels im Plus

Zuversicht in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung im Plus

Starker Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen