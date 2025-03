Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 90,62 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 90,62 CHF zu. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 90,72 CHF. Bisher wurden via SIX SX 171.525 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.06.2024 bei 98,62 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 8,11 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 72,82 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,64 Prozent.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,09 CHF je Nestlé-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,55 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

