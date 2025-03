Notierung im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Verlusten

11.03.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 89,98 CHF.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 89,98 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 89,88 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,72 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 926.805 Nestlé-Aktien den Besitzer. Am 08.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 8,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,82 CHF am 20.12.2024. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 23,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,09 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 CHF an. Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,55 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt am Montagnachmittag zurück Montagshandel in Zürich: SLI verliert Schwache Performance in Zürich: SMI legt den Rückwärtsgang ein

