Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag schwächer

11.03.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 88,66 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 88,66 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 88,54 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 90,72 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.815.844 Nestlé-Aktien den Besitzer. Am 08.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,62 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 72,82 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 21,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,09 CHF belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 CHF aus. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 24.07.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026. In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,55 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt am Montagnachmittag zurück Montagshandel in Zürich: SLI verliert Schwache Performance in Zürich: SMI legt den Rückwärtsgang ein

