Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 93,78 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 93,78 CHF zu. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,82 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,72 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.751 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.02.2024 bei 91,01 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 3,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,17 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,59 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023.

Die Nestlé-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Nestlé dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,98 CHF je Aktie belaufen.

