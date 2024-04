Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 94,06 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 11:49 Uhr 0,6 Prozent. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 94,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,72 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 460.714 Nestlé-Aktien.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,22 Prozent. Bei 91,01 CHF fiel das Papier am 29.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,17 CHF belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,59 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

