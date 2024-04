Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

So bewegt sich Nestlé

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 94,12 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie konnte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 94,12 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,54 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,72 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 957.021 Aktien.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 26.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,14 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,01 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 3,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,17 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 110,59 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,98 CHF fest.

