Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 84,70 CHF.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 84,70 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 85,24 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2.386.533 Nestlé-Aktien.

Bei 98,62 CHF erreichte der Titel am 08.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (72,82 CHF). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,09 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 85,80 CHF angegeben.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 23.07.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,54 CHF je Aktie.

