Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 105,20 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 105,20 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 105,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 392.378 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 118,70 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 11,37 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 103,42 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 1,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,27 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,97 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Unilever-Aktie fester: Unilever nutzt vermehrt afrikanische Lieferanten