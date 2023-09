Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag stärker

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 105,50 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 105,50 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 105,76 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 105,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 95.378 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. 10,75 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2023 Kursverluste bis auf 102,78 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,58 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 120,50 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Nestlé die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,90 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie höher: Nestlé übernimmt Mehrheit an Schokoladenmarke Kopenhagen

Europäischer Aktienmarkt im Wandel: Diese Branchen könnten sich jetzt lohnen

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Nestlé-Investition eingebracht